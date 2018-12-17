Dmitriev4546

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить сайт подобного формата (http://exp64.ru/). С походим функционалом и более минималистичный. Жду предложений. Работы нужно выполнить в ближайшую неделю. Оплата любым удобным вам способом.