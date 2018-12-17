Dmitriev4546

Кирилл Дмитриев Dmitriev4546

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт для грузоперевозок

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить сайт подобного формата (http://exp64.ru/). С походим функционалом и более минималистичный.  Жду предложений. Работы нужно выполнить в ближайшую неделю. Оплата любым удобным вам способом.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo-тексты для сайта грузоперевозок

    Здравствуйте! Нужны Seo-тексты для сайта грузоперевозок.   1. Текст на главную сайта. Не более 1500-2000 знаков без пробелов.  Нужно описать преимущества работы с нами.     Ключи:     Грузоперевозки по России.     Домашний переезд.     Надежный грузоперевозчик 2. Текст ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anka_Georgiewna
Анна 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Seo-тексты для сайта грузоперевозок
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
Анна, прекрасный исполнитель. Все выполнено в срок и в лучшем виде. Спасибо большое. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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