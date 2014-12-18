DmitriiNasenya

Дмитрий Насеня DmitriiNasenyaDmitriiNasenya
29 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполняю качественную разработку web-сайтов на CMS: Wordpress и Bitrix 1C. Занимаюсь дизайном и версткой с использование Bootstrap.
Web технологий: HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, MySQL.
Соблюдение сроков (если они реальны).
Работаю с предоплатой в 30% при приеме и начале работы над проектом, остальная часть при сдаче и передаче проекта заказчику!
Сумма за выполнение проекта , оговаривается при ознакомлении ТЗ.
Действие аккаунта приостановлено!