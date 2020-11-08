Dmitrii_Dzen

Привет! Меня зовут Дмитрий. Я создаю:
+UX/UI дизайн
+интернет-магазины
+многостраничные сайты
+Лэндинги
+Промо-сайты
+Иллюстрации и индивидуальные дизайнерские решения
Виртуозно владею Photoshop и многими программами по созданию иллюстраций.
Моя философия — невероятная любовь к своему делу и вашим проектам. Я гарантирую вам полное погружение в проект и искренний интерес сделать ваш сайт удобным, стильным, эстетичным и выполняющим свою задачу. Дизайн — это не про красивую картинку. Дизайн должен решать бизнес-задачу.
В настоящее время стоимость моих услуг по созданию сайта:
Лэндинг (одностраничный сайт) - 5000-7000 руб.
Многостраничный сайт - 2000 руб. (за одну страницу)
Интернет магазин:
До 10 наименований товаров - 5000 руб.
До 50 наименований товаров - 10000 руб.
Свыше 50 наименований товаров – от 10000 руб.
В стоимость входит:
1. Анализ вашей ниши
2. Анализ целевой аудитории и конкурентов
3. Разработка прототипа сайта
4. Разработка дизайна сайта и графических элементов
5. Вёрстка сайта (адаптивность под все устройства)
6. Подключение домена
7. Подключение дополнительных сервисов (если онинужны)
+ В подарок: SEO-оптимизация(при желании и необходимости
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.