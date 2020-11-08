Dmitrii_Dzen

Веб-дизайнер, специалист по созданию сайтов

Привет! Меня зовут Дмитрий. Я создаю:

+UX/UI дизайн

+интернет-магазины

+многостраничные сайты

+Лэндинги

+Промо-сайты

+Иллюстрации и индивидуальные дизайнерские решения

Виртуозно владею Photoshop и многими программами по созданию иллюстраций.

Моя философия — невероятная любовь к своему делу и вашим проектам. Я гарантирую вам полное погружение в проект и искренний интерес сделать ваш сайт удобным, стильным, эстетичным и выполняющим свою задачу. Дизайн — это не про красивую картинку. Дизайн должен решать бизнес-задачу.

В настоящее время стоимость моих услуг по созданию сайта:

Лэндинг (одностраничный сайт) - 5000-7000 руб.

Многостраничный сайт - 2000 руб. (за одну страницу)

Интернет магазин:

До 10 наименований товаров - 5000 руб.

До 50 наименований товаров - 10000 руб.

Свыше 50 наименований товаров – от 10000 руб.

В стоимость входит:

1. Анализ вашей ниши

2. Анализ целевой аудитории и конкурентов

3. Разработка прототипа сайта

4. Разработка дизайна сайта и графических элементов

5. Вёрстка сайта (адаптивность под все устройства)

6. Подключение домена

7. Подключение дополнительных сервисов (если онинужны)

+ В подарок: SEO-оптимизация(при желании и необходимости

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.