Dmitriisunka

Создание веб проектов, приложений для Android и IOS, веб дизайн
Мы успешно занимаемся разработкой и дизайном бизнес-проектов, интернет-магазинов, каталогов, порталов и всевозможных веб- и мобильных приложений на любую тематику, а также разработкой софта.
Наша команда лучших программистов, дизайнеров и тестировщиков создает веб проекты любого уровня сложности в необходимые для вас сроки и на выгодных для вас условиях.
Мы предлагаем:
- создание веб проектов;
- создание приложений для Android и IOS;
- создание приложений для Windows;
- дизайн, 2D и 3D моделирования;
- доработку и техническую поддержку
Gateon.net заботится о своих клиентах!