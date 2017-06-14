Dmitriisunka

Создание веб проектов, приложений для Android и IOS, веб дизайн

Мы успешно занимаемся разработкой и дизайном бизнес-проектов, интернет-магазинов, каталогов, порталов и всевозможных веб- и мобильных приложений на любую тематику, а также разработкой софта.

Наша команда лучших программистов, дизайнеров и тестировщиков создает веб проекты любого уровня сложности в необходимые для вас сроки и на выгодных для вас условиях.

Мы предлагаем:

- создание веб проектов;

- создание приложений для Android и IOS;

- создание приложений для Windows;

- дизайн, 2D и 3D моделирования;

- доработку и техническую поддержку

Gateon.net заботится о своих клиентах!