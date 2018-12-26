Мой опыт в веб-разработке и созданиидизайна заключался в разработке продукта(Сайта) в составе группы где я являюсь

руководителем.

Мне доводилось принимать участие в составлении тз совместно сзаказчиком формулируя и конкретизируя его мысли, реализовывать макет и

принимать решение о полной смене дизайна т.е его стилизации под новые

"стандарты" так же отрисовка макета, вёрстка,"натяжка"

вёрстки на wordpress .

Отдельно хотелось бы сказать об обложках/банерах для групп ввк,оформлении постов, создании визиток,модерации группы и её полном ведение с

подключением ботов и живым общением с аудиторией .

Мне доводилось в течении 3-х месяцев отработать повышеописанным профилям и заниматься дизайном и администрированием групп что

вполне неплохо получалась, как мне кажется.

О сильных качествах - это полная вовлечённость в проекты,понимание и принятие ответственности за выполняемую работу, отслеживание и

принятие по мере необходимости новых тенденций.