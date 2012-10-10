Dmitrij_Zaiets

Маркетинг, PR, SMM

Образование

2011г. - МА университета Ланкастер (Англия) по специализации «Культура, Медиа и Общество» (CSS, Варшава, Польша)

2010г. - Магистр Социологии, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, социологический факультет, кафедра теоретической социологии, дневное отделение.

2009г. - Бакалавр Социологии, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, социологический факультет, кафедра теоретической социологии, дневное отделение.

Опыт работы

2012 (февраль-октябрь) – Менеджер по связям с общественностью в галерее «АВЭК» (Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана», Харьков).

Позиция: координатор проектов. Выполняемые задачи: SMM (запуск с нуля публичных страниц, групп, сообществ); проект-менеджмент (Стрекоза Любви, Невидимый город, Просто-Так-Встреча, Оппозиция центр/периферия, ЯСЬ та ИВАСЬ, TEDxKharkovLive); связи с общественностью и СМИ, составление концепций, пресс-релизов, бриф-планов, медиа-планов, технических заданий; (де)монтаж выставок.

2011 – февраль 2012 гг. Отдел маркетинга и международных связей. Украинская инженерно-педагогическая академии (УИПА, Харьков).

Позиция: социолог 1 категории. Выполняемые задачи: подготовка, проведение, обработка и анализ результатов маркетинговых исследований; эккаунт-менеджмент (http://vk.com/uipaua)

2009-2011 гг. Участие в социологических и маркетинговых проектах кафедры социологии ХНУ им. В.Н. Каразина.

Позиция: младший научный сотрудник. Выполняемые задачи: статистический анализ массива данных в пакетах ОСА и SPSS; подготовка аналитических отчетов.

2006-2009 гг. Интервьюер. Социологические и маркетинговые центры: Восточно-украинский фонд социологических исследований (Харьков), TNS (Киев). Выполняемые задачи: проведение анкетного квартирного опроса, интервью с экспертами.

Опыт международных курсов и семинаров

2011, 18-25 июля – Международная неделя научно-практических семинаров “CASE” (Центр повышения учебной и научной квалификации) (Вильнюс, Литва)

2010, 19-30 июля – Летняя школа «Культура как ресурс: культурные практики и политика после 1989 г.» (CUE Будапешт, Венгрия)

2010, 19-24 апреля – Научно-практические семинары «Вызовы Новой Европы: шансы в кризисное время. Инклюзия и Эксклюзия в современных европейских обществах» (IUC Дубровник, Хорватия)

2008-2009 Участие в программе обмена студентов между ХНУ им. В.Н. Каразина и Университетом имени Адама Мицкевича (Польша, Познань). Семестровое обучение по курсам: Социология современного искусства, Визуальная экономика городского пространства, Социология города и т.д.