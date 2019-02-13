Dmitriu_Novikov1

Yandex платежи (ПП) uber5 CodeIgniter Web Framework Имеем текущую CRM работающую с Яндекс.Такси, необходимо доработки: 1. Добавить возможность выгружить поездки водителей по API, инструкция прилагается. 2. Есть текущая база водителей Яндекс.Такси, нужно состыковать водителей Яндекс.Такси и Gett. Может просто поле добавить ...