Dmitriy-botvsem

Разработчик чат-ботов

Как я работаю?

Я не просто знакомлюсь с продуктом по предоставленному заказчиком брифу, а

стараюсь «погрузиться» в него, чтоб понять его ценность, понять какие

потребности человека он может удовлетворить, какую «боль» закрыть.

Только тогда можно будет найти правильный подход к покупателю и сделать

его своим «фанатом», готовым покупать любые твои продукты.И это понимание — на мой взгляд, главное в разработке чат-ботов.Дальше — дело техники, алгоритмов и аналитики.

Квалификация

Разработка чат-ботов очень динамична, это заставляет постоянно быть в тонусе,

следить за новинками и внедрять их в свою работу. Поддерживать

квалификацию мне помогают регулярные участия в семинарах, конференциях и

членство в профессиональных клубах и чатах.

Какими навыками я обладаю в разработке чат-ботов

Вот список нескольких функций, которые я могу реализовать в чат-боте. - Создание чат-бота для онлайн школы

- Создание квиз чат-бота

- Создание HR чат-бота

- Создание чат-бота с платной подпиской

- Создание чат-бота доска объявлений

- Создание чат-бота прогноз погоды

- Создание чат-бота для перевода с любого языка

- Создание магазина в чат-боте

- Создание мини-лендингов и многостраничных мини-лендинговДаже если вы не нашли в этом списке нужную вам функцию, возможно я просто

упустил её из виду — пишите мне и мы подробно обсудим ваш проект.