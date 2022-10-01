Dmitriy-botvsem

Как я работаю?Я не просто знакомлюсь с продуктом по предоставленному заказчиком брифу, а
стараюсь «погрузиться» в него, чтоб понять его ценность, понять какие
потребности человека он может удовлетворить, какую «боль» закрыть.
Только тогда можно будет найти правильный подход к покупателю и сделать
его своим «фанатом», готовым покупать любые твои продукты.И это понимание — на мой взгляд, главное в разработке чат-ботов.Дальше — дело техники, алгоритмов и аналитики.
КвалификацияРазработка чат-ботов очень динамична, это заставляет постоянно быть в тонусе,
следить за новинками и внедрять их в свою работу. Поддерживать
квалификацию мне помогают регулярные участия в семинарах, конференциях и
членство в профессиональных клубах и чатах.
Какими навыками я обладаю в разработке чат-ботовВот список нескольких функций, которые я могу реализовать в чат-боте. - Создание чат-бота для онлайн школы
- Создание квиз чат-бота
- Создание HR чат-бота
- Создание чат-бота с платной подпиской
- Создание чат-бота доска объявлений
- Создание чат-бота прогноз погоды
- Создание чат-бота для перевода с любого языка
- Создание магазина в чат-боте
- Создание мини-лендингов и многостраничных мини-лендинговДаже если вы не нашли в этом списке нужную вам функцию, возможно я просто
упустил её из виду — пишите мне и мы подробно обсудим ваш проект.