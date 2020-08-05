СММ менеджер, занимаюсь продвижением аккаунтов Инстаграм (блогеры и коммерческие)

Меня зовут Дмитрий. Начал заниматься продвижением аккаунтов Инстаграм недавно. Постоянно развиваюсь в этой теме при помощи курсов, вебинаров и бесплатных лекций.Я проходил обучающие курсы от Алины Ботановны и курс instaboss.

Предоставляемые услуги:

-Ведение страницы в инстаграм(Публикация постов, сторис, генерация идей)

-поиск дополнительных рекламодателей (брендов, магазинов) за 15%от стоимости

-закупка рекламы

Заработная плата, на которую расчитываю: 5 тыс.р/мес. Если договоримся на долгую работу, то заработок будет расти с ростом аккаунта.