СММ менеджер, занимаюсь продвижением аккаунтов Инстаграм (блогеры и коммерческие)
Меня зовут Дмитрий. Начал заниматься продвижением аккаунтов Инстаграм недавно. Постоянно развиваюсь в этой теме при помощи курсов, вебинаров и бесплатных лекций.Я проходил обучающие курсы от Алины Ботановны и курс instaboss.
Предоставляемые услуги:
-Ведение страницы в инстаграм(Публикация постов, сторис, генерация идей)
-поиск дополнительных рекламодателей (брендов, магазинов) за 15%от стоимости
-закупка рекламы
Заработная плата, на которую расчитываю: 5 тыс.р/мес. Если договоримся на долгую работу, то заработок будет расти с ростом аккаунта.
Действие аккаунта приостановлено!