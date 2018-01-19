Графика, фото, дизайн, архитектурная виртуализация, виртуальные 3D туры, создание интерьеров, создание интерактивной модели в Unreal Engine 4

Начинающий фрилансер.

Есть личный сайт, где представлена одна из работ: http://virtual-kgpk.esy.es/ при желании можете ознакомиться. Можно сказать это мой первый крупный проект, который я делал в течении полугода.

По вашим чертежам, фотографиям, рисункам, желаниям, письменному описанию могу создать динамический проект с 3D моделями помещений, зданий, окружающей местности, с видом от первого или от третьего лица с виртуальным посещением данных помещений, местности. Иными словами могу создать действующий виртуальный 3D тур.

Жду ваших предложений)