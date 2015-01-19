Программист 1С

Написание отчетов, обработок, документов, загрузка из файлов в базу, выгрузки в файла (exel, xml и т. д.) других доработок к конфигурациям 1с, преимущественно 8.1, 8.2, также возможно создание конфигураций с "нуля".

работал с конфигурациями (вносил изменения и т. д.) : больше Управление торговлей 10.3 , УТ 11, а также: 1С Бухгалтерия 8.x , УПП, Логистика, Документооборот, Итил, ЗУП, Комплексная автоматизация. Создание нестандартных конфигураций.

РАБОТАЮ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ С 2008 ГОДА