DmitriyNemirov

Набор текста,рерайтинг

Решил попробовать себя в новом для себя поприще под названием фрилансер.Отсюда следует,что я не расчитываю на высокие гонорары,выгодные предложения.Пока новое занятие будет как хобби в свободное для меня время.Выбрал занятие самое ничтожное из всего перечня заказов-набирать тексты.Но..это не значит,что я буду так и сидеть "вечным рерайтером".Рассмотрю любые предложения.Возможно кому-то понадобится такой как я на постоянной основе.От себя гарантирую пунктуальность,порядочность,развитие своих навыков в процессе,но и надеюсь,что работодатель оценит это по достоинству и повысит денежное вознаграждение.Немного о себе.Образование высшее-окончил Омский Танковый Инженерный Институт в 2001 году.Работал на железнодорожном транспорте,в машиностроении,немного касался робототехники практически,но обучения не проходил.Знаю английский язык на среднем уровне.