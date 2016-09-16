DmitriyNemtsev

Комьюнити-менеджер, Контент-менеджер, SMM-специалист, Модератор, Администратор

Работа на должности Комьюнити-менеджер:

TankiOnline (Игровая интернт-индустрия), Пермь

Обязанности

1. Управление структурой обеспечения порядка (штатные сотрудники, удалённые сотрудники, волонтёры).

2. Информирование, консультирование пользователей, помощь и поддержка пользовательского сообщества

3. Работа с контентом для развития соц. сетей и увеличения аудитории.

4. Проектирование акций и ивентов.

5. Проектирование, организация и проведение соревнований по киберспорту.

Достижения

1. Изменение процессов и продуктов компании для улучшения поддержки пользователей. Рост всех показателей.

2. Значительный рост аудитории каналов информирования (сайт, соц. сети, акции).

3. Расширение площадок популяризации проекта