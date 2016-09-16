DmitriyNemtsev

Комьюнити-менеджер, Контент-менеджер, SMM-специалист, Модератор, Администратор
Работа на должности Комьюнити-менеджер:
TankiOnline (Игровая интернт-индустрия), Пермь
Обязанности
1. Управление структурой обеспечения порядка (штатные сотрудники, удалённые сотрудники, волонтёры).
2. Информирование, консультирование пользователей, помощь и поддержка пользовательского сообщества
3. Работа с контентом для развития соц. сетей и увеличения аудитории.
4. Проектирование акций и ивентов.
5. Проектирование, организация и проведение соревнований по киберспорту.
Достижения
1. Изменение процессов и продуктов компании для улучшения поддержки пользователей. Рост всех показателей.
2. Значительный рост аудитории каналов информирования (сайт, соц. сети, акции).
3. Расширение площадок популяризации проекта
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