DmitriyTishkov

Дмитрий DmitriyTishkovDmitriyTishkov
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественное видео за низкую цену
Монтирую любой жанр роликов (Влог, блог, обучающее, свадебные, игровые, сторис, мувик, клип)
Моё портфолио - https://yadi.sk/d/lbqZX2rSsZRBMw?w=1
Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas и DaVinci Resolve.
Почему стоит выбрать меня?
1)Всегда на связи
2)Опыт работы более 5 лет
3)Огромное портфолио
4)Работал с крупными компаниями
5)Более 35 положительных отзывов на fl.ru и freelance.ru
Моя анкета на freelance.ru - https://freelance.ru/qqq903
6)Ответственно отношусь к работе
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