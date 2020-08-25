DmitriyTishkov

Дмитрий DmitriyTishkov

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественное видео за низкую цену

Монтирую любой жанр роликов (Влог, блог, обучающее, свадебные, игровые, сторис, мувик, клип)

Моё портфолио - https://yadi.sk/d/lbqZX2rSsZRBMw?w=1

Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas и DaVinci Resolve.

Почему стоит выбрать меня?

1)Всегда на связи

2)Опыт работы более 5 лет

3)Огромное портфолио

4)Работал с крупными компаниями

5)Более 35 положительных отзывов на fl.ru и freelance.ru

Моя анкета на freelance.ruhttps://freelance.ru/qqq903

6)Ответственно отношусь к работе

After Effects