DmitriyVoskin

Дмитрий Воскин DmitriyVoskinDmitriyVoskin
31 годРоссия/Аксай
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Занимаюсь созданием привлекательного, убедительного и уникального текста для различных целей.
Создаю тексты для рекламных объявлений, брендинга, продуктовых описаний, статей, пресс-релизов, блогов и других видов контента. Обладаю хорошими навыками письма, пониманием целевой аудитории, способностью анализировать конкурентов и создаю уникальный контент, который выделяется на фоне массы.
Помогу продвинуть ваши бренды и привлечь новых клиентов.
Я против войны в Украине!