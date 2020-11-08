DmitriyYar

Монтирую видео полтора года. Уже год работаю фрилансером. Я получаю огромное удовольствие, когда клиенту нравятся мои работы. Я очень люблю монтировать видео. Я работаю каждый день. 16 часов в сутки. Каждый день я прогрессирую и развиваюсь в сфере монтажа видео. Как-то мне нравится: взять сырой материал и наполнить его жизнью, чтобы в итоге получилось то, что никого не оставит равнодушным. Кажется, что в каждом проекте я отдаю частичку себя. Для меня работа с видео - это искусство.
Я могу помочь вам с:
1) редактированием видео;
2) редактированием рекламы, социальных сетей и промо-видео;
3) редактированием блога и объяснения видео, онлайн-курсов;
4) коррекцией цвета и градация;
5) хромакей, композитинг, удаление объектов, ротоскопирование (After Effects, Mocha);
6) создание заставок, аутросов;
7) производство видео для YouTube, Instagram, Facebook.
В моем портфолио есть несколько видео, над которыми я работал.
Я люблю то, что я делаю, и всегда ищу творческие способы достижения целей моих клиентов. Для меня важно соответствовать вашим потребностям и срокам.
Инструменты, которые я использую:
1) Adobe Premiere Pro;
2) Adobe After Effects;
3) Adobe Photoshop.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.