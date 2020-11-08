DmitriyYar

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 20 лет, я живу в городе Казань. Я занимаюсь монтажом видео.

Монтирую видео полтора года. Уже год работаю фрилансером. Я получаю огромное удовольствие, когда клиенту нравятся мои работы. Я очень люблю монтировать видео. Я работаю каждый день. 16 часов в сутки. Каждый день я прогрессирую и развиваюсь в сфере монтажа видео. Как-то мне нравится: взять сырой материал и наполнить его жизнью, чтобы в итоге получилось то, что никого не оставит равнодушным. Кажется, что в каждом проекте я отдаю частичку себя. Для меня работа с видео - это искусство.

Я могу помочь вам с:

1) редактированием видео;

2) редактированием рекламы, социальных сетей и промо-видео;

3) редактированием блога и объяснения видео, онлайн-курсов;

4) коррекцией цвета и градация;

5) хромакей, композитинг, удаление объектов, ротоскопирование (After Effects, Mocha);

6) создание заставок, аутросов;

7) производство видео для YouTube, Instagram, Facebook.

В моем портфолио есть несколько видео, над которыми я работал.

Я люблю то, что я делаю, и всегда ищу творческие способы достижения целей моих клиентов. Для меня важно соответствовать вашим потребностям и срокам.

Инструменты, которые я использую:

1) Adobe Premiere Pro;

2) Adobe After Effects;

3) Adobe Photoshop.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.