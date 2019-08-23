Dmitriy_1980

Дмитрий Кравченко Dmitriy_1980

 
43 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка и ретуш фотографии

Специализация:

Редактирование фотографии

Цветокоррекция, замена фона

Ретуш

Колаж

Конвертация из RAW

Музыкальные слайд-шоу с эффектами и видео вставками

Выставочные стенды, банеры

Календари, визитки

Хобби:

Фотография, модельная фотосъемка

Контакты:

Tel: 050-308-16-68

Skype: kravchenko_dmitriy_1980

E-Mail:[email protected]

Ретушь фото
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