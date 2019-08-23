Дмитрий Кравченко Dmitriy_1980Dmitriy_1980
43 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка и ретуш фотографии
Специализация:
Редактирование фотографии
Цветокоррекция, замена фона
Ретуш
Колаж
Конвертация из RAW
Музыкальные слайд-шоу с эффектами и видео вставками
Выставочные стенды, банеры
Календари, визитки
Хобби:
Фотография, модельная фотосъемка
Контакты:
Tel: 050-308-16-68
Skype: kravchenko_dmitriy_1980
E-Mail:[email protected]
Портфолио
- ЗD модель "Угловой шкаф купе"134 просмотра
- ЗD модель "Журнальный столик"137 просмотров
- ЗD модель "Журнальный столик"123 просмотра
- ЗD модель "Книжный шкаф"131 просмотр
- ЗD модель "Двухспальная кровать"116 просмотров
- ЗD модель "Шкаф купе"130 просмотров
- ЗD модель эконом лампочки110 просмотров
- ЗD модель остановки общественного транспорта127 просмотров
- Ретушь для каталогов и интернет магазинов148 просмотров
- Балерина134 просмотра
- Ретушь156 просмотров
- Семья137 просмотров