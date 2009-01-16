Dmitriy_Agapov

Инженер программист-электроник, программист микроконтроллеров

Предлагаю помощь в реализации Ваших планов по разработке оборудования и систем для автоматизации производства, контрольно-измерительных приборов (КИП, АСУТП), медицинского, бытового или специального встраиваемого(Embedded) оборудования. Опыт разработки электроники с использованием микроконтроллеров (AVR, PIC, ARM, MCS и др., DSP, PLD и др.). Разработка электрических схем и создание программного обеспечения для микроконтроллеров и ВУ (Assembler, C/C++, Delphi и др.). Сопровождение и поддержка разработки. г. Саратов и обл.