Архитектурное проектирование, 3d-визуализация проектов, сметы, спецификации

Добрый день.

Я работаю архитектором больше 10 лет. Есть опыт работы в компаниях, которые занимаются проектированием и строительством:

- квартир (обмеры, эскизное проектирование, выпуск документации АР, РП, РД. 3d-визуализация, полное комплектование объектов мебелью, бытовой техникой, отделочными материалами)

- домов и таунхаусов (к списку по квартирам добавляются конструктивный раздел проекта, вентиляция и отопление, водоснабжение и канализация)

- коммерческой недвижимости (офисы, в том числе более 1000кв.м., магазины, отделения банков)

По всем проектам проводился и проводится авторский надзор с момента начала стройки до приемки помещения Заказчиком. Проверка и корректировка проектов смежных разделов проектирования - ОВиК, ВК, ЭОМ, КМ, КЖ.

При необходимости у Заказчика могу оказать помощь по проектированию не только Архитектурного раздела, но и инженерных сетей.

С Уважением, Дмитрий.