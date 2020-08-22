Dmitriy_Belykh

Специалист по рекламе в РСЯ.

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел обучение в школе “Profi Internet”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас за символическую цену.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу практически бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Дмитрий Белых.