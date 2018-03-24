Dmitriy_Blinchik

$150
Требуется написать скрипт/браузерное расширение/симулятор клиента для автоставок в бк "1хставка", по матчам приходящих от бота в телеграмме. Больше подробностей в прикреплённом документе.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Требуется написать скрипт/браузерное расширение/симулятор клиента для автоставок в бк "1хставка", по матчам приходящих от бота в телеграмме. Больше подробностей в прикреплённом документе.
Требуется написать бота для автоставок в бк "1хставка", по матчам приходящих от бота в телеграмме. Больше подробностей в прикреплённом документе.