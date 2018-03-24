Dmitriy_Blinchik

Дмитрий Dmitriy_Blinchik

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автоставка

    $150

    Требуется написать скрипт/браузерное расширение/симулятор клиента для автоставок в бк "1хставка", по матчам приходящих от бота в телеграмме. Больше подробностей в прикреплённом документе.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Австоставка

    Требуется написать бота для автоставок в бк "1хставка", по матчам приходящих от бота в телеграмме. Больше подробностей в прикреплённом документе.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад