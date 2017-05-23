Dmitriy_GIS

Дмитрий - картограф

Благодаря своей профессии понял, что изображение может бытьне просто картинкой, это творчество, умение увидеть в обыденном красивое,

интересное, стремление это показать другим. При работе с картами перед печатью

занимался корректировкой, устранению мелких ошибок, предпечатной подготовкой в

программе Adobe Photoshop.

Мне нравится стремиться к новому. Я быстро обучаюсь, имне нравится искать отрасли, где я могу освоить что-то еще. В своей работе я

ответственен и аккуратен. Я заинтересован, чтобы моей работой любовались.