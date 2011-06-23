Дмитрий Карпов Dmitriy_KarpovDmitriy_Karpov
35 летРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Программист, специализируюсь на flash/flex проектах.
Места работы:
2007-2008 - компания "Треугольник". Должность - программист на Битриксе.
2008-2010 - компания "Веб Синергия". Должность - flash/flex разработчик.
На данный момент работаю на фрилансе. В перспективе планирую организовать свою компанию.
С чем работаю:
Преимущество отдаю flash/flex проектам с серверной частью на php+mysql или java (red5, wowza media server).
Для разработки сайтов на php использую CMF Modx Evolution (для простеньких сайтов-визиток, маленьких каталогов, пример: http://elkosar.ru) и CMF Modx Revolution (для крупных проектов, например: http://turncamon.com (в разработке)).
Так же выполняю работы на joomla (пример http://podokonnika.net)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Flash галерея для главной страницы170 просмотров
- Видео плеер для сайта b2bvideo.ru196 просмотров
- Mp3 плеер для сайта djoleg-off.com186 просмотров
- Flash элементы для сайта212 просмотров