Программист, специализируюсь на flash/flex проектах.

Места работы:

2007-2008 - компания "Треугольник". Должность - программист на Битриксе.

2008-2010 - компания "Веб Синергия". Должность - flash/flex разработчик.

На данный момент работаю на фрилансе. В перспективе планирую организовать свою компанию.

С чем работаю:

Преимущество отдаю flash/flex проектам с серверной частью на php+mysql или java (red5, wowza media server).

Для разработки сайтов на php использую CMF Modx Evolution (для простеньких сайтов-визиток, маленьких каталогов, пример: http://elkosar.ru) и CMF Modx Revolution (для крупных проектов, например: http://turncamon.com (в разработке)).

Так же выполняю работы на joomla (пример http://podokonnika.net)