Dmitriy_QA

QA инженер
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Активно изучаю направление Тестирования ПО, в большей степени Автоматизацию на Python.
Прошел обучение по направлению QA Engineer и Автоматизатор на Python
Имею опыт выполнения учебных проектов (Тестирование сайта, написание Телеграм бота на Python, Автоматизация тестирования API, Автоматизация тестирования UI сайта)
Основной стэк: Python, Pytest, Selenium, API, Swagger, Jira, Функциональное тестирование, Redmine
Мои проекты:
https://github.com/Borrrodach163/skillfactory
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Я против войны в Украине!