Dmitriy_QA

QA инженер

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий.

Активно изучаю направление Тестирования ПО, в большей степени Автоматизацию на Python.

Прошел обучение по направлению QA Engineer и Автоматизатор на Python

Имею опыт выполнения учебных проектов (Тестирование сайта, написание Телеграм бота на Python, Автоматизация тестирования API, Автоматизация тестирования UI сайта)

Основной стэк: Python, Pytest, Selenium, API, Swagger, Jira, Функциональное тестирование, Redmine

Мои проекты:

https://github.com/Borrrodach163/skillfactory

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/dmitriyparshin