Настройка рекламы в Яндекс Директ - качественно и в срок!

Здравствуйте.

Занимаюсь настройкой, корректировкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ и Гугл Адвордс.

Приоритетное направление - Яндекс Директ (в силу более широкого охвата русскоязычной аудитории и бОльшему количеству "фишек").

Работаю по технологии "1 ключевик = 1 объявление".

Для дорогих тематик используется несколько фишек снижения цены клика без снижения качества всей кампании в целом.

3 способа ведения аналитики кампаний позволяют качественный трафик даже по невысокой цене.

Всегда рад сотрудничеству!