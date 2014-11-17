Dmitriy_Vidonov

Дмитрий Dmitriy_Vidonov

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка рекламы в Яндекс Директ - качественно и в срок!

Здравствуйте. 

Занимаюсь настройкой, корректировкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ и Гугл Адвордс. 

Приоритетное направление - Яндекс Директ (в силу более широкого охвата русскоязычной аудитории и бОльшему количеству "фишек").

Работаю по технологии "1 ключевик = 1 объявление".

Для дорогих тематик используется несколько фишек снижения цены клика без снижения качества всей кампании в целом. 

3 способа ведения аналитики кампаний позволяют качественный трафик даже по невысокой цене. 

Всегда рад сотрудничеству! 

Контекстная реклама
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