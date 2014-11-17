Настройка рекламы в Яндекс Директ - качественно и в срок!
Здравствуйте.
Занимаюсь настройкой, корректировкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ и Гугл Адвордс.
Приоритетное направление - Яндекс Директ (в силу более широкого охвата русскоязычной аудитории и бОльшему количеству "фишек").
Работаю по технологии "1 ключевик = 1 объявление".
Для дорогих тематик используется несколько фишек снижения цены клика без снижения качества всей кампании в целом.
3 способа ведения аналитики кампаний позволяют качественный трафик даже по невысокой цене.
Всегда рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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