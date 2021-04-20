Dmitriy_lanc

Готов к работе 24/7. Проекты любой сложности. Быстрое и качественное выполнение поставленных задач!

Резюме:

Профессия: Веб-Дизайнер

ФИО: Горбачёв Дмитрий Юрьевич

Занятость: Полная

График работы: Полный день

Готовность к командировкам: нет

Желаемая зарплата:150 000 руб.

Телефон: +7-777-282-24-80

Электронная [email protected]

Личная информация

Гражданство: Казахстан

Место проживания: г. Алматы

Переезд: Невозможен

Образование: Высшее

Дата рождения: 2 июня 1996 (24 года)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат

Опыт работы

Период работы: сентябрь 2013 - сентябрь 2021 (8 лет)

Должность: Графический дизайнер.

Обязанности: разработка логотипов и фирменного стиля; разработка с дизайн-макетов различной полиграфической продукции;

разработка макетов наружной рекламы; разработка дизайна сайтов и веб-баннеров; создание

сайтов с нуля; создание видеороликов.

Достижения: с нуля организовал слаженную работу сотрудников; разработал более 50 логотипов и около 30 фирменных стиля; заключил

договора на постоянное обслуживание с 3 крупными компаниями.

Дополнительная информация

Иностранные языки: Английский (разговорный)

Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная почта, ArchiCAD, Artlantis, Corel

Draw, Photoshop, 3D MAX, AutoCAD, Illustrator

Личные качества: Высокий уровень мастерства, непрерывное повышение квалификации, гибкий подход к решению профессиональных

задач, всегда выполняю работу на 150%.