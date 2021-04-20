Dmitriy_lanc

Резюме:
Профессия: Веб-Дизайнер
ФИО: Горбачёв Дмитрий Юрьевич
Занятость: Полная
График работы: Полный день
Готовность к командировкам: нет
Желаемая зарплата:150 000 руб.
Телефон: +7-777-282-24-80
Электронная [email protected]
Личная информация
Гражданство: Казахстан
Место проживания: г. Алматы
Переезд: Невозможен
Образование: Высшее
Дата рождения: 2 июня 1996 (24 года)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат
Опыт работы
Период работы: сентябрь 2013 - сентябрь 2021 (8 лет)
Должность: Графический дизайнер.
Обязанности: разработка логотипов и фирменного стиля; разработка с дизайн-макетов различной полиграфической продукции;
разработка макетов наружной рекламы; разработка дизайна сайтов и веб-баннеров; создание
сайтов с нуля; создание видеороликов.
Достижения: с нуля организовал слаженную работу сотрудников; разработал более 50 логотипов и около 30 фирменных стиля; заключил
договора на постоянное обслуживание с 3 крупными компаниями.
Дополнительная информация
Иностранные языки: Английский (разговорный)
Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная почта, ArchiCAD, Artlantis, Corel
Draw, Photoshop, 3D MAX, AutoCAD, Illustrator
Личные качества: Высокий уровень мастерства, непрерывное повышение квалификации, гибкий подход к решению профессиональных
задач, всегда выполняю работу на 150%.