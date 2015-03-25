Dmitry-Adoniev

Дмитрий Адоньев Dmitry-AdonievDmitry-Adoniev
33 годаРоссия/Пермь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Настрою контекстную рекламу Яндекс Директ и Google за 48 часов
Настрою контекстную рекламу Яндекс Директ и Google за 48 часов с оплатой за результат.
Мои преимущества:
- Подбор от 1000 до 15000 ключевых слов для каждой компании
- Уникальное объявление под каждую фразу
- Имею сертификаты специалиста Яндекс Директ и Google
- Мною создано более 320 кампаний в Яндекс Директе и Google Adwords
- Стоимость от 2000 рублей, в зависимости от необходимого количества ключевых слов
P.S.
Для связи можно позвонить по телефону 89082683143, буду рад ответить на все ваши вопросы и докажу свою компетентность.
С уважением, Дмитрий Адоньев.
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