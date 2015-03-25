Dmitry-Adoniev

Настрою контекстную рекламу Яндекс Директ и Google за 48 часов

Настрою контекстную рекламу Яндекс Директ и Google за 48 часов с оплатой за результат.

Мои преимущества:

- Подбор от 1000 до 15000 ключевых слов для каждой компании

- Уникальное объявление под каждую фразу

- Имею сертификаты специалиста Яндекс Директ и Google

- Мною создано более 320 кампаний в Яндекс Директе и Google Adwords

- Стоимость от 2000 рублей, в зависимости от необходимого количества ключевых слов

P.S.

Для связи можно позвонить по телефону 89082683143, буду рад ответить на все ваши вопросы и докажу свою компетентность.

С уважением, Дмитрий Адоньев.