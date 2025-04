Занимаюсь разработкой приложений под платформу Windows и Android

Есть опыт разработки приложений под платформу Windows, используя языки программирования Java, C# и C++.

Использовал Spring framework и Hibernate, также есть опыт работы с базами данных и SQL запросами.

Мой логин скайпа: dmitry.n50

With Best Regards, Dmitry Buksha