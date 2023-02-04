Промышленные контроллеры

Технический директор по развитию

Авторство мое Хобби для повышение образованности и разработка интересных идей и проектов .

Специализация: Инженер АСУ ТП, КИПиА Электрификация и автоматизация

Провожу:

1. Обучения в графическом редакторе КОМПАС 3D КОМПАС-ЭЛЕКТРИК;

2. Обучение курсам промышленной автоматизации программирование контроллеров ОВЕН ПЛК1ххх; Siemens S7 - 300, S7 -400, S 7- 1200; 1500, Delta AS300 а также создание проектов для сенсорных панелей оператора

различных производителей.

Выполняю чертежей по специализациям АСУ ТП, КИПиА Электрификация и автоматизация. инжиниринг систем АСУ ТП сопровождение проектов.

Генеральный директор компании по развитию и продвижению электроустановок.