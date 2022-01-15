DmitryDavidov

Актер озвучки & Звукоинженер. Опыт работы - 4 года.

Подхожу к каждому тексту ответственно и с особым вниманием.

Несколько причин, почему вам стоит работать со мной:

- Диктор с проф. образованием (Диплом «актерское искусство», ВТУИ М.С.Щепкина)

- В процессе записи использую дорогостоящее аналоговое оборудование, придающее звуку "Винтажный, ламповый" оттенок

- Опыт работы на радио (Вести FM Наро-Фоминск 89,7 FM)

- Выполняю работу в кратчайшие сроки

- На связи 24/7

Языки: Русский, Английский