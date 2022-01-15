DmitryDavidov

Актер озвучки & Звукоинженер. Опыт работы - 4 года.
Подхожу к каждому тексту ответственно и с особым вниманием.
Несколько причин, почему вам стоит работать со мной:
- Диктор с проф. образованием (Диплом «актерское искусство», ВТУИ М.С.Щепкина)
- В процессе записи использую дорогостоящее аналоговое оборудование, придающее звуку "Винтажный, ламповый" оттенок
- Опыт работы на радио (Вести FM Наро-Фоминск 89,7 FM)
- Выполняю работу в кратчайшие сроки
- На связи 24/7
Языки: Русский, Английский
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