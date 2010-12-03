DmitryGalenko

Дизайн (печатная продукция,веб),рисунок(персонажи,концепты,2D,3D)

Выполняю дизайн печатной продукции (листовки, плакаты, визитки и т.п.) и изображений для веб (реклама, аватарки и т.п.), дизайн логотипов. Так же рисую персонажей, концептуальные эскизы, часто в стиле американских комиксов.

Инструменты: Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3ds MAX, Maya, Adobe InDesign. Рисунок от руки и с помощью графического планшета.

Опыт: в течении двух лет делаю дизайн печатной продукции и изображений для веб для двух социальных организаций.