Дмитрий Кузнецов DmitryKuznetsovDmitryKuznetsov
86 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн сайтов, web-design
Разработка дизайна для сайта, логотипов, различной полиграфии (визитки, фирменный стиль), нейминг.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Belultras.by147 просмотров
- Без названия139 просмотров
- Аврора143 просмотра
- Без названия145 просмотров
- Texz132 просмотра
- Чужбинов166 просмотров
- Своя Связь166 просмотров
- PizzaDone164 просмотра
- Интернет провайдер "СвояСвзяь"276 просмотров
- FunnyDrummer278 просмотров
- Buggygo218 просмотров
- NissanShop243 просмотра