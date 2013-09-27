DmitryKuznetsov

Дмитрий Кузнецов DmitryKuznetsov

 
86 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн сайтов, web-design

Разработка дизайна для сайта, логотипов, различной полиграфии (визитки, фирменный стиль), нейминг.

Дизайн сайта
Портфолио
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