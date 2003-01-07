DmitryMali

Дмитрий Мали DmitryMali

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Помогайте мне с учебой и зарабатывайте
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Puchkovaekaterin
Катерина 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Решить задачу по "Механике"
Рекомендую. Очень подробно и внятно обьяснено задание. Предоплата, оплата в срок 10/10
Супер, выполнила работу по механике точно в срок. а так же помогла дополнительно бесплатно!!! Рекомендую 5 *
Ответный отзыв
sugarspells
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
2 балла
5 лет назад
На какие группы делят белки в зависимости от формы их молекулы?
Заказ оплачен не был даже после его исполнения.
Ответа не получил. Попросил ВК для сотрудничества, за что получил ЧС. Не адекватная девушка. Не связывайтесь. А кто честно сделал задание - получили деньги. Пруфы в ЛС.
Ответный отзыв