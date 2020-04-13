SMM специалист, контент-менеджер.

Зачем Вашему бизнесу нужен SMM специалист?

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Если у Вас долгосрочный проект с рассчетом на определенный положительный результат в виде финансовой прибыли, популяризации имени или другой выгоды, тогда мои услуги Вам категорически необходимы❗

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Для генерации Вашего успеха я использую такие инструменты маркетинга в социальных медиа как:

⠀✔️ ПРОДВИЖЕНИЕ – запуск таргетированной рекламы на конкретную целевую аудиторию по нескольким критериям отбора в Facebook, Instagram и ВКонтакте. Настройка рекламы при помощи ЯндексДирект и Google ADS;

✔️ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – информационные сообщения в тематических сообществах, поддержка дискуссий, ответы на вопросы и комментарии;

✔️ ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ – проведение стимулирующих мероприятий среди социального сообщества;⠀

✔️ СКРЫТЫЙ МАРКЕТИНГ – работа на популярных тематических площадках: запуск и поддержка обсуждений в формате агента влияния;

✔️ ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ – ведение диалога от имени компании;

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Прямая реклама в тематических сообществах и на страницах популярных блогеров;

Мониторинг позитивной и негативной информации;

Создание положительного информационного фона;

Мониторинг конкурентов, перенаправление трафика целевых лидов от конкурентов на Ваши социальные площадки.

Мои услуги подразумевают не только SMM, но и обязательный копирайтинг, написание продающих статей, создание уникального контента, разработка логотипа и разного рода дизайна с подбором цветовых схем. Ко всему вышеперечисленному добавлю огромный опыт в создании одностраничных и многостраничных сайтов-визиток или полноценных интернет-магазинов на таких платформах как Nethouse, Tilda, WordPress, Wix и SITE 123 

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❗ На данный момент я уже веду пару проектов, в связи с этим возьму третий проект со значительной скидкой для заказчика! В последнее время поступает много предложений по телефону, проблематично ответить каждому и конкретные детали диалога не возможно запомнить, поэтому условия и предложения обговариваю строго по WhatsApp: +7 952 1555551 - на связи в любое время суток!