DmitryTyurlin

? Вы ищете высококачественный видеомонтаж для ваших социальных сетей или рекламы? Тогда я тот, кто вам нужен! ?
Привет! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь видеомонтажом уже более 5?? лет.
Более 1??0??0?? проектов завершено успешно!
Я всегда работаю так, чтобы клиент был на 100% доволен результатом, потому что это очень важно для меня!
? Если вам нужен качественный видеомонтаж (Видеореклама, Короткое видео, Спортивное видео, Video Intro & Outro, Цветокоррекция видео, Монтаж видео для влогов, Монтаж видео роликов, Video Post-Production, Видео для социальных сетей), я буду очень рад работать с вами!
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