DmitryTyurlin

Дмитрий DmitryTyurlin

 
32 годаРоссия/Курган
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

? Вы ищете высококачественный видеомонтаж для ваших социальных сетей или рекламы? Тогда я тот, кто вам нужен! ?

Я помогу вам с:

? Video Post-Production

? Видеореклама

? Видео для социальных сетей

? Монтаж видео Reels

? Цветокоррекция видео

? Video Intro & Outro

? Редактирование видео влогов

? Короткое видео

? Видеореклама

Привет! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь видеомонтажом уже более 5?? лет.

Более 1??0??0?? проектов завершено успешно!

Я всегда работаю так, чтобы клиент был на 100% доволен результатом, потому что это очень важно для меня!

? Если вам нужен качественный видеомонтаж (Видеореклама, Короткое видео, Спортивное видео, Video Intro & Outro, Цветокоррекция видео, Монтаж видео для влогов, Монтаж видео роликов, Video Post-Production, Видео для социальных сетей), я буду очень рад работать с вами!

Мои программы:

? Adobe Premiere Pro

? Adobe Photoshop

? Adobe Lightroom

? Adobe Audition

? Adobe Media Encoder

Мои навыки:

Цветокоррекция видео | видеоинтервью | субтитры к видео в Adobe Premiere | субтитры к видео.

Adobe Audition | Субтитры к видео | Реклама на Facebook | Редактирование в premiere pro | Рекламное видео | Промо-видео.

Motion Graphics | Video Intro & Outro | Tik Tok video | Video editing reels | Sport Video Editing |

Видеодизайн | Постпродакшн видео | Видеомонтаж и продакшн | Постмонтаж видео | Видеореклама,

Видео для социальных сетей | монтаж аудио | Video Vlog | монтаж рекламы | 2d анимация

Жду от вас новых интересных проектов! ??

Photoshop