DmitryWebJS

Верстка сайтов, лендинг

Верстка сайтов - БЭМ, адаптивность.

Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Гарантия на верстку - неделя после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки,

которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

Нужно для заказа:

Прислать макет для верстки PSD, Figma

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!

Так что если вы пропустите ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без

лишних споров и дополнительных затрат!

Любые пожелания и при необходимости инструкции относительно анимации и поведения элементов при наведении и т.д.!