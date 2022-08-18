DmitryWebJS

Верстка сайтов, лендинг
Верстка сайтов - БЭМ, адаптивность.
Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.
Гарантия на верстку - неделя после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки,
которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
Нужно для заказа:
Прислать макет для верстки PSD, Figma
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!
Так что если вы пропустите ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без
лишних споров и дополнительных затрат!
Любые пожелания и при необходимости инструкции относительно анимации и поведения элементов при наведении и т.д.!
Я против войны в Украине!