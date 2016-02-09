Dmitry_1975

Формализация бизнес-процессов, разработка регламентирующих документов, другая работа с бизнес-процессами

Процессное управление - комплексное решение для Вашей компании

Я предлагаем Вашему вниманию

описание одного, нескольких или всех бизнес-процессов Вашей компании

построение архитектуры бизнес-процессов в виде организующей схемы

тренинг для персонала по бизнес-процессам

аудит и оптимизацию бизнес-процессов

разработку и внедрение статистик (KPI)

Только на основе правильно внедренного процессного управления можно совершенствовать организацию, добиваться ее рости, тиражировать бизнес и эффективно внедрять другие более сложные инструменты: ISO, TQM, 6Sigma и т.д.!