Dmitry_1975

Формализация бизнес-процессов, разработка регламентирующих документов, другая работа с бизнес-процессами
Процессное управление - комплексное решение для Вашей компании
Я предлагаем Вашему вниманию
описание одного, нескольких или всех бизнес-процессов Вашей компании
построение архитектуры бизнес-процессов в виде организующей схемы
тренинг для персонала по бизнес-процессам
аудит и оптимизацию бизнес-процессов
разработку и внедрение статистик (KPI)
Только на основе правильно внедренного процессного управления можно совершенствовать организацию, добиваться ее рости, тиражировать бизнес и эффективно внедрять другие более сложные инструменты: ISO, TQM, 6Sigma и т.д.!