Обо мне

Учился в морской академии, имею опыт в написании СЕО - статей. Ходил в море, работал в ломбарде, принимал участие в реставрации собора, умею собирать мозаику, играть на гитаре и петь песни. Сейчас работаю торговым агентом в солидной компании Дубаев, работаю в свободном графике и всегда стремлюсь изучить что-то новое. Не люблю делать то, что мне не по душе и вообще, я очень свободолюбивый человек! Если Вы остались мною заинтересованы, то звоните мне на телефон или пишите на почту [email protected].