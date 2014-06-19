Dmitry_Key

Требуется автор для написания кандидатской диссертации по педагогике. Соответствующие знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Цена: 35 000 р., без предоплаты, работа сдается и оплачивается по частям (подпунктам). Каждая часть одобряется с ...