Dmitry_Key

Требуется автор для написания магистерской диссертации по коммуникативному менеджменту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: коммуникативный менеджмент; Объем: 70-90 листов; Цена: 6000 р. Срок общей сдачи работы: январь 2017; Срок сдачи 1-й главы: 10 ноября; к 12 октября нужно ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется автор для написания кандидатской диссертации по педагогике. Соответствующие знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Цена: 35 000 р., без предоплаты, работа сдается и оплачивается по частям (подпунктам). Каждая часть одобряется с ...Закрыт8 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по истории русского театра. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: история русского театра; Факультет: театроведческий, театральная критика; Объем: 80-90 листов; Цена: 5000 р. Срок общей сдачи работы: 5 июня; Срок ...Закрыт9 лет назад
Требуется автор для написания реферата по психологии творчества. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: психология творчества Объем: 30 листов Цена: 1 200 р. Срок общей сдачи работы: 20 января Срок сдачи 1-й части: 17 января В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется автор для написания магистерской диссертации по автоматизированным системам военного назначения. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 90 стр. без учета приложений; Цена: 5 500 р., работа сдается и оплачивается по частям, без ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется автор для выполнения части (расчет) курсовой работы по математике-химии. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Цена: 500 р. Срок: 7 октября. В наличии доп.материалы и само задание.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется автор для написания магистерской диссертации по музыке (педагогика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 100 стр. без учета приложений; Цена: 6 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты; Срок общей ...Закрыт9 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по бух.учету и аудиту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 80-90 стр. без учета приложений; Цена: 5 000 р. Срок общей сдачи работы: 10-15 сентября; Срок сдачи 1-й главы: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется автор для написания эссе по основам педагогических измерений. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Основы педагогических измерений; Объем: 15 стр.; Цена: 700 р.; Срок общей сдачи работы: 25 июня; Срок сдачи части эссе: ...Закрыт9 лет назад
- $50
Требуется автор для написания третьей главы дипломной работы по английскому языку. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Суть главы заключается в анализе и подборе фразеологизмов на основе набора статей. Предмет: Английский язык, Объем: 20 ...Закрыт10 лет назад
Требуется автор для написания практической главы дипломной работы по английскому языку. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Английский язык (раздел фонетика) Объем: 20 листов. В главе нужно с помощью программы Praat проанализировать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуются авторы для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ по юриспруденции и смежным дисциплинам. Необходимые качества: соответствующее знание предмета, грамотность, исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки). Гарантируем своевременную оплату, гибкий график, возможность долгосрочного сотрудничества. Оплата ...Закрыт10 лет назад
- $170
Требуется автор для написания двух глав магистерской диссертации по проектированию информационных систем. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Проектирование ИС Объем: 60 стр., третья практическая глава уже готова; Цена: 6 000 р. Сроки общей сдачи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуются авторы для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ по экономическим дисциплинам. Необходимые качества: соответствующее знание предмета, грамотность, исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки). Гарантируем своевременную оплату, гибкий график, возможность долгосрочного сотрудничества. Оплата договорная (в ...Закрыт10 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте (логистика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 70 листов. Сроки: общий срок — 10 июня, первая глава — 25 ...Закрыт10 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по социальной работе (соц.работа и педагогика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 100 листов. Сроки: общий срок — 25 мая, первая глава — 10-11 мая, план работы ...Закрыт10 лет назад
- $128
Требуется автор для написания дипломной работы по туризму. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Туризм; Тема: города Европы как предмет туризма на примере Германии; Объем: 70-80 стр.; Цена: 4 500 р. работа сдается и оплачивается ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по автомобильному транспорту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Сервис транспортных машин и оборудования (автомобильный транспорт); Тема: Проектирование участка по ремонту и обслуживанию гидрооборудования спецтехники; Объем: 80 стр.; Цена: ...Закрыт10 лет назад
- $34
Требуется автор для написания курсовой по статистике. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Статистика; Тема: Статистика в оценке состояния окружающей среды; Объем: 25 стр Цена: 1 200 р. работа сдается и оплачивается по частям, без ...Закрыт10 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по математическим методам в экономике. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Прогнозирование, мат.методы в экономике; Объем: 120 листов Структура работы: введение, заключение, 3 главы, в практической главе - ...Закрыт10 лет назад