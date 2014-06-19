Dmitry_Key

Дмитрий Сергеев Dmitry_Key

 
38 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Магистерская диссертация по менеджменту

    Требуется автор для написания магистерской диссертации по коммуникативному менеджменту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: коммуникативный менеджмент; Объем: 70-90 листов; Цена: 6000 р. Срок общей сдачи работы: январь 2017; Срок сдачи 1-й главы: 10 ноября; к 12 октября нужно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Диссертация по педагогике

    Требуется автор для написания кандидатской диссертации по педагогике. Соответствующие знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Цена: 35 000 р., без предоплаты, работа сдается и оплачивается по частям (подпунктам). Каждая часть одобряется с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дипломная работа по истории русского театра

    Требуется автор для написания дипломной работы по истории русского театра. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: история русского театра; Факультет: театроведческий, театральная критика; Объем: 80-90 листов; Цена: 5000 р. Срок общей сдачи работы: 5 июня; Срок ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферат по психологии творчества

    Требуется автор для написания реферата по психологии творчества. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: психология творчества Объем: 30 листов Цена: 1 200 р. Срок общей сдачи работы: 20 января Срок сдачи 1-й части: 17 января В ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магистерская диссертация по системам военного назначения

    Требуется автор для написания магистерской диссертации по автоматизированным системам военного назначения. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 90 стр. без учета приложений; Цена: 5 500 р., работа сдается и оплачивается по частям, без ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Часть курсовой работы по математике-химии

    Требуется автор для выполнения части (расчет) курсовой работы по математике-химии. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Цена: 500 р. Срок: 7 октября. В наличии доп.материалы и само задание.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магистерская диссертация по музыке (педагогика)

    Требуется автор для написания магистерской диссертации по музыке (педагогика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 100 стр. без учета приложений; Цена: 6 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты; Срок общей ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дипломная работа по бух.учету и аудиту

    Требуется автор для написания дипломной работы по бух.учету и аудиту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 80-90 стр. без учета приложений; Цена: 5 000 р. Срок общей сдачи работы: 10-15 сентября; Срок сдачи 1-й главы: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Эссе по основам педагогических измерений

    $20

    Требуется автор для написания эссе по основам педагогических измерений. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Основы педагогических измерений; Объем: 15 стр.; Цена: 700 р.; Срок общей сдачи работы: 25 июня; Срок сдачи части эссе: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3 глава дипломной работы по английскому языку

    $50

    Требуется автор для написания третьей главы дипломной работы по английскому языку. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Суть главы заключается в анализе и подборе фразеологизмов на основе набора статей. Предмет: Английский язык, Объем: 20 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Третья глава дипломной работы по английскому языку

    Требуется автор для написания практической главы дипломной работы по английскому языку. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Английский язык (раздел фонетика) Объем: 20 листов. В главе нужно с помощью программы Praat проанализировать ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторы дипломных работ по юриспруденции

    Требуются авторы для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ по юриспруденции и смежным дисциплинам. Необходимые качества: соответствующее знание предмета, грамотность, исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки). Гарантируем своевременную оплату, гибкий график, возможность долгосрочного сотрудничества. Оплата ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Магистерская диссертация по проектированию ИС

    $170

    Требуется автор для написания двух глав магистерской диссертации по проектированию информационных систем. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Проектирование ИС Объем: 60 стр., третья практическая глава уже готова; Цена: 6 000 р. Сроки общей сдачи ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дипломные работы по экономическим дисциплинам

    Требуются авторы для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ по экономическим дисциплинам. Необходимые качества: соответствующее знание предмета, грамотность, исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки). Гарантируем своевременную оплату, гибкий график, возможность долгосрочного сотрудничества. Оплата договорная (в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по логистике

    Требуется автор для написания дипломной работы по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте (логистика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 70 листов. Сроки: общий срок — 10 июня, первая глава — 25 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по социальной работе

    Требуется автор для написания дипломной работы по социальной работе (соц.работа и педагогика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Объем: 100 листов. Сроки: общий срок — 25 мая, первая глава — 10-11 мая, план работы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по туризму

    $128

    Требуется автор для написания дипломной работы по туризму. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Туризм; Тема: города Европы как предмет туризма на примере Германии; Объем: 70-80 стр.; Цена: 4 500 р. работа сдается и оплачивается ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по автомобильному транспорту

    Требуется автор для написания дипломной работы по автомобильному транспорту. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Сервис транспортных машин и оборудования (автомобильный транспорт); Тема: Проектирование участка по ремонту и обслуживанию гидрооборудования спецтехники; Объем: 80 стр.; Цена: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по статистике

    $34

    Требуется автор для написания курсовой по статистике. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Статистика; Тема: Статистика в оценке состояния окружающей среды; Объем: 25 стр Цена: 1 200 р. работа сдается и оплачивается по частям, без ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дипломная работа по мат.методам в экономике

    Требуется автор для написания дипломной работы по математическим методам в экономике. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Предмет: Прогнозирование, мат.методы в экономике; Объем: 120 листов Структура работы: введение, заключение, 3 главы, в практической главе - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Zvezdochet_Vasil
Василий 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
9 лет назад
Магистерская диссертация по проектированию ИС
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Василий — отличный автор. Работу выполнил качественно, с учетом всех пожеланий. В общении приятный и адекватный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
zonabe
Нина 
38 летБельгия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Курсовая работа по информационным технологиям
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена в срок, на хорошем уровне, никаких замечаний. Отличный автор, рекомендую.
Ответный отзыв
mariep
Палмер 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
$170
10 баллов
13 лет назад
Диплом по журналистике
Дмитрий очень приятен в общении, корректный и грамотный работодатель. работать с такими людьми очень легко. надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный автор — работа выполнена в указанные сроки, качество на уровне, никаких претензий. Очень приятный в общении человек. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дипломная работа «Реформирование ЖКХ в ХМАО»
Приятно работать с профессионалом, с оплатой и заданием проблем не возникало. +100
Работа выполнена качественно, в оговоренные сроки, учтены все пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
diplomzzz
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$140
10 баллов
14 лет назад
Диплом «Профессиональное обучение, автохозяйство»
Очень хороший заказчик, грамотно ставит задачу, квалифицированно консультирует по вопросам работы, вовремя платит. Буду рада дальнейшему сотрудничеству
Работа выполняется качественно, в оговоренные сроки, с учетом всех пожеланий и требований. Рекомендую.
Ответный отзыв