Сайт на Битриксе. Тематика - кабельные системы обогрева. Суть следующая. Есть 7 категорий (производителей кабеля). Нужно наполнить их кабелями (продукцией) По каждому производителю есть перечень кабелей которые нужно внести. Нужно найти в инете описание кабеля и фото (в принципе есть сайт ...
- Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно для сайта (тематика - IT услуги) красиво и креативно отрисовать 6 картинок размером 150 на 150 отображающих смысл категорий. 6 картинок в одном стиле исполнения для следующих категорий 1. Веб-Разработки 2. Продвижение сайтов 3. IT аутсорсинг 4. Наши ...Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. Нужны очень креативные копирайтеры, Лучшие из Лучших. 2. Скорее всего копирайтер должен быть мужского пола (в связи со спецификой сайта) 3. Есть сайт (тематика - мобильный шиномонтаж и несколько дополнительных услуг). Надо очень красиво и креативно ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо выполнить оч простую работку. Сделать интро к сайту На чёрном фоне появлялется логотип (в центре) , затем сразу начинает быстро вырисовываться как-бы пером фамилия. находящаяся в логотипе Предлагайте свои цены)Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Цены товаров разбить на 2 категории Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная) Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный % например ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен копи-паст на проекты. Проекты реализованы cms wordpress Тематика проектов: авто\мото, бизнес и финансы, спиртные напитки, мода и стиль, мосинформер ( информация о москве - гостиницы, рестораны, бары, такси, и прочая информация ) Пост обязательно должен быть ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется модифицировать форму оформления заказа скриптов webasyst (shop-script). В форму checkout.confirmation необходимо интегрировать простой скрипт подсчета доставки (сам скрипт расчета есть на php) Cуть скрипта. Клиент вводит вес груза, скрипт выдает стоимость доставки. В идеале. Скрипт берет суммарный вес ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад