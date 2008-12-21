Dmitry_R6

Дмитрий Петров Dmitry_R6

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить сайт продукцией

    Сайт на Битриксе. Тематика - кабельные системы обогрева. Суть следующая. Есть 7 категорий (производителей кабеля). Нужно наполнить их кабелями (продукцией) По каждому производителю есть перечень кабелей которые нужно внести. Нужно найти в инете описание кабеля и фото (в принципе есть сайт ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка 6 логотипов\картинок

    Нужно для сайта (тематика - IT услуги) красиво и креативно отрисовать 6 картинок размером 150 на 150 отображающих смысл категорий. 6 картинок в одном стиле исполнения для следующих категорий 1. Веб-Разработки 2. Продвижение сайтов 3. IT аутсорсинг 4. Наши ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Составление описаний разделов сайта

    1. Нужны очень креативные копирайтеры, Лучшие из Лучших. 2. Скорее всего копирайтер должен быть мужского пола (в связи со спецификой сайта) 3. Есть сайт (тематика - мобильный шиномонтаж и несколько дополнительных услуг). Надо очень красиво и креативно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш заставка

    Необходимо выполнить оч простую работку. Сделать интро к сайту На чёрном фоне появлялется логотип (в центре) , затем сразу начинает быстро вырисовываться как-бы пером фамилия. находящаяся в логотипе Предлагайте свои цены)

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать WebAsyst Shop-Script #2

    Цены товаров разбить на 2 категории Цена без накрутки(закупочная) и цена с накруткой (отпускная) Т.е чел будет добавлять товар по закупочнйо цене, а цена с накруткой бы формировалась как цена без накрутки + определенный % например ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение проектов на базе wordpress

    Нужен копи-паст на проекты. Проекты реализованы cms wordpress Тематика проектов: авто\мото, бизнес и финансы, спиртные напитки, мода и стиль, мосинформер ( информация о москве - гостиницы, рестораны, бары, такси, и прочая информация ) Пост обязательно должен быть ...

    WordPress
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать shop-script

    Требуется модифицировать форму оформления заказа скриптов webasyst (shop-script). В форму checkout.confirmation необходимо интегрировать простой скрипт подсчета доставки (сам скрипт расчета есть на php) Cуть скрипта. Клиент вводит вес груза, скрипт выдает стоимость доставки. В идеале. Скрипт берет суммарный вес ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Составление описаний разделов сайта
Отличный заказчик. Четкое ТЗ и оплата в срок! Рекомендую!
Сработали с Ксенией по одному из моих проектов. Все ок)
Ответный отзыв
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Доработать shop-script
Очень приятный в общении человек. Задача была поставлена ясно и четко, все вопросы по проекту решались почти мгновенно. И конечно же мгновенная оплата. Буду рад снова сотрудничать с этим заказчиком
Всё быстро, четко и без лишних вопросов. +10
Ответный отзыв