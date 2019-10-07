Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, JS, jQuery.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 4.

CSS/SASS

Gulp

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 6:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Карта Сбербанка.

Карта Альфа-банка

Яндекс Деньги.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!