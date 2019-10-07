Дмитрий Семиренко Dmitry_SemirenkoDmitry_Semirenko
28 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, JS, jQuery.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- CSS/SASS
- Gulp
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 6:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Сбербанка.
- Карта Альфа-банка
- Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тату салон53 просмотра
- Многостраничный адаптивный сайт по грузоперевозкам69 просмотров
- Адаптивный Landing page вегетарианского кафе79 просмотров
- S&Miller салон красоты77 просмотров