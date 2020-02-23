Dmitry_Svyatsky

Дмитрий Свяцкий Dmitry_Svyatsky

 
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я UX/UI, ВЕБ-ДИЗАЙНЕР.

Опыт работы в веб-дизайне более 3-х лет. Создаю качественный дизайн: сайтов, мобильных приложений, баннеров, интерфейсов.

Дизайн сайта
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$7/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
от $150от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $400от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $400от 2 дней
нет рейтинга