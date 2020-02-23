Дмитрий Свяцкий Dmitry_SvyatskyDmitry_Svyatsky
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я UX/UI, ВЕБ-ДИЗАЙНЕР.
Опыт работы в веб-дизайне более 3-х лет. Создаю качественный дизайн: сайтов, мобильных приложений, баннеров, интерфейсов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing Page «Бизнес Школа»46 просмотров
- Зоопарк Magic Zoo71 просмотр
- Landing Page Pizza delivery69 просмотров
- Интернет блог62 просмотра
- Интернет-магазин обуви58 просмотров
- Редизайн сайта «Albion»49 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$7/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$7/час
от $150от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $400от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $400от 2 дней
нет рейтинга