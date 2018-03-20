Настройка рекламы РСЯ

Предоставляемые мною услуги:- Создание и настройка рекламных компаний в Рекламной Сети Яндекса- Ведение рекламных компаний- Анализ текстов конкурентов, нахождение УТП;- Подбор полного списка ключевых слов;- Составление продающих заголовков и текстов объявлений - Быстрые ссылки, картинки, контакты;- Постановка utm меток;- Грамотная настройка ценовых стратегий;- Настройка на целевую аудиторию по полу и возрасту;- Настройка метрики, связь с аккаунтом;- Разделение кампаний по регионам показа;- Настройка ретаргетига;