Бизнес-аналитик. Архитектор Битрикс24

﻿Добрый день, меня зовут Дмитрий!

Я являюсь специалистом в области построения и конфигурирования самой популярной CRM системы в России Битрикс24.

В качестве бизнес-аналитика работаю 1 год. За это время успел провести комплексное внедрение и настройку CRM систем у более чем 10 компаний.

Опыт внедрения был в самых разных отраслях, начиная от стандартной автоматизации отделов продаж до автоматизации крупных производственных процессов.

Бизнес-деятельности клиентов - продажа готовой продукции, производство нефтегазового оборудования, производство и поставка промышленного сырья, оказание бух. услуг и т.д.

В большинстве своем специализируюсь именно на моделировании бизнес-процессов и перекладывании их на логику Битрикс24.

Автоматизация сложных процессов согласования документов, утверждения постановлений, выбор и назначение ответственных сотрудников, постановка задач и прочее - моя стезя.

Помогу сделать так, чтобы рутинные процессы перестали Вас отягащать, вся деятельность компании стала прозрачной, а процессы управляемыми.

Начинаю работу с знакомства с Вами и кропотливого изучения Ваших процессов. Только после этого смогу назвать стоимость оказания услуг, раньше никак.

До встречи ;)