Услуги:
• Создание 3D моделей в соответствии с техническими требованиями (моделирование по фотографиям, органическое и неорганическое моделирование)
• Компоузинг
• Разработка дизайна сайтов, веб интерфейсов
ICQ: 307722238
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Портфолио
- Дизайн прелоадера к дистанционным курсам130 просмотров
- Дизайн студии Артемия Резникова184 просмотра
- Puppy164 просмотра
- Puppy159 просмотров
- Puppy155 просмотров
- Scientist150 просмотров
- Без названия134 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Набросок, курсы компании Северсталь148 просмотров
- Дизайн CD программы Портфель Директора 3136 просмотров
- Дизайн к программе видео-обучения (теле-дизайн)157 просмотров
- Вступительный ролик к программе ПортфельДиректора3134 просмотра