Dmitryd

Дмитрий Денисов Dmitryd

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Услуги:

• Создание 3D моделей в соответствии с техническими требованиями (моделирование по фотографиям, органическое и неорганическое моделирование)

• Компоузинг

• Разработка дизайна сайтов, веб интерфейсов

ICQ: 307722238

Дизайн сайта
Портфолио
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