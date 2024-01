Dmitrymatt

Видеограф\фотограф с 12 летним стажем

Позечко Дмитрий Сергеевич

Мужчина, 33 года, родился 14 декабря 1989

+7 (913) 6659481 — предпочитаемый способ связи

[email protected]

Другой сайт: https://www.youtube.com/channel/UCHwQ06FXmgPO-ERrpnYjZww

Проживает: Москва, м. Свиблово

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Видеомонтажер, дизайнер, фотограф, моушн-дизайнер

Специализации:

— Видеооператор, видеомонтажер

— Фотограф, ретушер

— Дизайнер, художник

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график



Желательное время в пути до работы: не имеет значения



контент для соцсетей и сайтов под ключ!



Готов обучаться и всегда это делаю сам.



Примеры работ! ПОРТФОЛИО:



https://www.youtube.com/channel/UCHwQ06FXmgPO-ERrpnYjZww



Имеется свое оборудование: sony a7 IV, a7c, штативы, свет, вспышки, софт боксы, стойки, рекордер, петличка, объективы, мощный ноутбук.



Обработка и монтаж видeо+фото

мультикамеpная съёмка и монтaж

хpoмaкeй

Кеинг

Маски

Beauty Box(многие любят чтоб лица помоложе сделал:-))

Стабилизация

синхрoнизaция звука

цветокоррекция

анимация в After effects(particle, element 3D, Optical Flares и др.)

выравнивание уровня звука, шумоподавление

Изготовление заставок, плашек, перебивок,

экспорт видео в любые необходимые форматы



На прошлой работе вел проекты видео-уроков сам с нуля. Сделал около 160 платных видео-уроков различной направленности в хромакей студии.

(По английскому языку, ментальной арифметике, робототехнике, скорочтению)



Сейчас дорабатываю на метрополитен, тут я снимаю и монтирую видео-отчеты минут по 10 с инфографикой и большим объемом съёмок, которые надо как в документальном фильме расставлять, не оч творческая работа, хочу поинтереснее. Так же иногда выезжаю на фотосъемки, там выставляю вспышки и могу сделать красиво :-). С интервью также история.

Могу так же делать 2D(3D) анимацию в after effect , подходит для презентации компании и инфографику тоже



Снимаю и монтирую

Репортажи, отчёты с мероприятий, видео инфографику, интервью, 2d анимацию, заставки, видео презентации



Есть опыт работы год на удалёнке, дома оборудованное рабочее место

могу и векторные баннеры делать



Ответственный, спокойный, трудолюбивый, усидчивый, без вредных привычек, люблю работать в команде



Профессиональные навыки и знания

• Adobe After Effects 2023, Adobe Premiere Pro2023, Vegas Pro, Sony - Sound Forge Pro, adobe audition 2023, Adobe Photoshop 2022, adobe indesign 2022, adobe illustrator 2022

• Отлично владею ПК, Windows, Linux. Разбираюсь в софте, информационной безопасности, разработкой сайтов на движках Joomla, WordPress и прочих, знаю html, php, css