Dmitrymatt

Позечко Дмитрий Сергеевич
Мужчина, 33 года, родился 14 декабря 1989
+7 (913) 6659481 — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: https://www.youtube.com/channel/UCHwQ06FXmgPO-ERrpnYjZww
Проживает: Москва, м. Свиблово
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к редким командировкам
Желаемая должность и зарплата
Видеомонтажер, дизайнер, фотограф, моушн-дизайнер
Специализации:
— Видеооператор, видеомонтажер
— Фотограф, ретушер
— Дизайнер, художник
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
контент для соцсетей и сайтов под ключ!
Готов обучаться и всегда это делаю сам.
Примеры работ! ПОРТФОЛИО:
https://www.youtube.com/channel/UCHwQ06FXmgPO-ERrpnYjZww
Имеется свое оборудование: sony a7 IV, a7c, штативы, свет, вспышки, софт боксы, стойки, рекордер, петличка, объективы, мощный ноутбук.
Обработка и монтаж видeо+фото
мультикамеpная съёмка и монтaж
хpoмaкeй
Кеинг
Маски
Beauty Box(многие любят чтоб лица помоложе сделал:-))
Стабилизация
синхрoнизaция звука
цветокоррекция
анимация в After effects(particle, element 3D, Optical Flares и др.)
выравнивание уровня звука, шумоподавление
Изготовление заставок, плашек, перебивок,
экспорт видео в любые необходимые форматы
На прошлой работе вел проекты видео-уроков сам с нуля. Сделал около 160 платных видео-уроков различной направленности в хромакей студии.
(По английскому языку, ментальной арифметике, робототехнике, скорочтению)
Сейчас дорабатываю на метрополитен, тут я снимаю и монтирую видео-отчеты минут по 10 с инфографикой и большим объемом съёмок, которые надо как в документальном фильме расставлять, не оч творческая работа, хочу поинтереснее. Так же иногда выезжаю на фотосъемки, там выставляю вспышки и могу сделать красиво :-). С интервью также история.
Могу так же делать 2D(3D) анимацию в after effect , подходит для презентации компании и инфографику тоже
Снимаю и монтирую
Репортажи, отчёты с мероприятий, видео инфографику, интервью, 2d анимацию, заставки, видео презентации
Есть опыт работы год на удалёнке, дома оборудованное рабочее место
могу и векторные баннеры делать
Ответственный, спокойный, трудолюбивый, усидчивый, без вредных привычек, люблю работать в команде
Профессиональные навыки и знания
• Adobe After Effects 2023, Adobe Premiere Pro2023, Vegas Pro, Sony - Sound Forge Pro, adobe audition 2023, Adobe Photoshop 2022, adobe indesign 2022, adobe illustrator 2022
• Отлично владею ПК, Windows, Linux. Разбираюсь в софте, информационной безопасности, разработкой сайтов на движках Joomla, WordPress и прочих, знаю html, php, css