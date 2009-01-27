Dmittrii

Николаевич Дмитрий Dmittrii

 
45 летМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

-=ICQ 410336340=- [email protected]

Отзывы заказчиков
moneygo
53 годаСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Логотип для сайта
Сделал прекрасный логотип.Попал в самую точку.Особенно по цветовой гамме.Работой доволен.Спасибо большое.