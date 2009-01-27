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Николаевич Дмитрий
Dmittrii
Dmittrii
45 лет
Молдова
/
Кишинев
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
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[email protected]
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Картавых Станислав
moneygo
53 года
США
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Логотип для сайта
Сделал прекрасный логотип.Попал в самую точку.Особенно по цветовой гамме.Работой доволен.Спасибо большое.
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Отзывы заказчиков
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