QA Engineer (Mobile and web)

Я имею достаточный опыт (1,5+) в функциональном, front-end (кросс-броузерное + кросс-платформенное) и back-end (Postman, Swagger, Fiddler) тестировании. Наиболее интересны проекты по тестированию мобильных приложений (IOS/Android). Опыт работы более чем на 15 проектах.

Основные навыки:

• QA Team Lead (на некоторых проектах)

• Эстимация времени для тестирования проекта

• Создание тестовой документации

• Black&Gray box тестирование

• Работа с логами

• Мобильное тестирование (IOS и Android)

• Работа с Android Studio, в том числе с ADB

• Работа с XCode

• GUI тестирование

• Тестирование API

• WEB тестирование

• Кросс-браузерное тестирование

• Кросс-платформенное тестирование

• Опыт написания SQL запросов

Имеется необходимый парк мобильных устройств.

Более подробно о моих проекта можно посмотреть в моем профиле LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/dmitriyalekseenko).