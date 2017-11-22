Я имею достаточный опыт (1,5+) в функциональном, front-end (кросс-броузерное + кросс-платформенное) и back-end (Postman, Swagger, Fiddler) тестировании. Наиболее интересны проекты по тестированию мобильных приложений (IOS/Android). Опыт работы более чем на 15 проектах.
Основные навыки:
• QA Team Lead (на некоторых проектах)
• Эстимация времени для тестирования проекта
• Создание тестовой документации
• Black&Gray box тестирование
• Работа с логами
• Мобильное тестирование (IOS и Android)
• Работа с Android Studio, в том числе с ADB
• Работа с XCode
• GUI тестирование
• Тестирование API
• WEB тестирование
• Кросс-браузерное тестирование
• Кросс-платформенное тестирование
• Опыт написания SQL запросов
Имеется необходимый парк мобильных устройств.
Более подробно о моих проекта можно посмотреть в моем профиле LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/dmitriyalekseenko).