Копирайтинг. Грамотные и качественные тексты.

С 2000 года работаю бухгалтером. Окончила в 1996 г. ПТУ г. Евпатория по этому направлению, МГИУ в 2000 году по специальности менеджер в индустриальном направлении. Прохожу обучение в школе копирайтинга. С орфографией и пунктуацией дружу. Знакома со спецификой текстов для интернет-магазинов, есть навыки написания информационных и продающих текстов на тему строительства, психологии, мебельной продукции, гаджетов. Имею опыт работы в сфере бухгалтерского учета, аренды коммерческой недвижимости, услуг почтовой связи, торговли запчастями для автомобилей и хозяйственной техники, строительства (бетонный узел - РБУ) . Увлекаюсь психологией, эзотерикой.

Мое портфолио https://drive.google.com/open?id=1j9OFQi34hKYLB5PAIPlQJBo4it56-fSY