Dmprohorov

Дмитрий Прохоров Dmprohorov

 
37 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание продающих рисованных видеороликов

Создание продающих рисованных видеороликов для увеличения конверсии на сайте и объема продаж!

Качественное doodle-видео, инфографика, анимация.

Опыт в сфере продаж 7 лет, в маркетинге 3 года.

Инфографика
Анимация
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга