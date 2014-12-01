Дмитрий Прохоров DmprohorovDmprohorov
37 летРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание продающих рисованных видеороликов
Создание продающих рисованных видеороликов для увеличения конверсии на сайте и объема продаж!
Качественное doodle-видео, инфографика, анимация.
Опыт в сфере продаж 7 лет, в маркетинге 3 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимационный doodle-видеоролик для инфобизнеса168 просмотров
- Анимационный видеоролик для проекта Система 2х24120 просмотров
- Анимационное видео для SOCPRka.RU193 просмотра
- Пример doodle видео139 просмотров
- Презентационный видеоролик для проекта JamDay148 просмотров
Анимация
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