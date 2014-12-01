Создание продающих рисованных видеороликов

Создание продающих рисованных видеороликов для увеличения конверсии на сайте и объема продаж!

Качественное doodle-видео, инфографика, анимация.

Опыт в сфере продаж 7 лет, в маркетинге 3 года.